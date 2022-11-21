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Дания — Тунис: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Дания — Тунис: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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22 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Дании и Туниса. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Дании можно с коэффициентом 1.52. Шансы Туниса оценили коэффициентом 8.10, а ничья идёт за 4.10.

Букмекеры считают, что матч Дания — Тунис не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.27, а ТМ 2.5 идёт за 1.71.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.40. Гол Дании оценивают в 1.16, а на то, что отличится сборная Туниса, можно поставить за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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