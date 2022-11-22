Англия — Иран: результат матча группы B ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто забивал

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Англии встречалась с национальной командой Ирана. Игра завершилась победой англичан со счётом 6:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 43-й минуте форвард Букайо Сака упрочил преимущество английской команды в счёте. В компенсированное время первого тайма английский нападающий Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте Сака оформил дубль. Через три минуты форвард Мехди Тареми сократил отставание сборной Ирана в счёте. На 71-й минуте нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд отправил в ворота иранцев пятый мяч. На 90-й минуте английский хавбек Джек Грилиш забил шестой гол в ворота соперника. В компенсированное время встречи Тареми оформил дубль, реализовав пенальти.
Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
Беллингем стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, забившим на чемпионате мира.
Победитель ЧМ-2022 в Катаре получит всё нереализованное пиво.
Кечинов: сборная Эквадора сейчас сильнее России.
Роналду: хочу быть тем футболистом, кто поставит мат Месси.
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