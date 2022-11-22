«Урал» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — ЦСКА в 5-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.



«В Катаре набирает ход чемпионат мира, а у нас всё ещё продолжается Кубок России. Ещё два тура будет сыграно до каникул. Уже во многих группах всё решено, но формальности нужно соблюсти. «Урал», великолепно проведший вторую часть осени, будет принимать ЦСКА. Обе команды обеспечили себе выход в следующую стадию, осталось понять, кто какое место займёт и в какую часть сетки отправится.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В Екатеринбурге мороз, будет примерно -10 градусов. Не думаю, что тренеры будут рисковать своими ведущими футболистами в таких условиях. Повторюсь, встреча ничего не решает. Наверное, хозяевам хотелось бы порадовать болельщиков перед большим перерывом, но ЦСКА тоже хочется в хорошем настроении уйти на каникулы. Последний отрезок у них не получился, ещё и в дерби «Динамо» проиграли.



Но, уверен, погода внесёт свои коррективы, поле будет максимально тяжёлым. Поэтому поставлю на тотал меньше 2,5 мяча. Созидать будет сложно, мяч дубовый. Откуда тут взяться голам, тем более мотивация не запредельная?» — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.59.



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