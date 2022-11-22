Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз Виктора Гусева на игру группы С ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 в Катаре Аргентина — Саудовская Аравия.
Ставка: победа Аргентины с форой (-2.5) за 2.35.
«Здесь нет равенства сил. Аргентина занимает третье место в рейтинге ФИФА, а Саудовская Аравия только 51-я. Конечно, это последний чемпионат мира для Лионеля Месси. Он захочет сказать своё слово с самого начала. Возможно, он сделает это в первом же матче. Саудовская Аравия, кстати, на чемпионате мира 2018 года проиграла России со счётом 0:5. Как мы помним, тогда они не вышли из группы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Аргентины, как многие говорят, является одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира. Победа в Кубке Америки, победа в Финалиссиме, последнее поражение аргентинцы потерпели от Бразилии в 2019 году. Кстати, на втором месте за Бразилией аргентинцы и завершили отбор. В России аргентинцы в сумасшедшей игре в плей-офф проиграли будущим чемпионам французам — 3:4.
В тройке нападения Ди Мария, Месси, Лаутаро Мартинес. Есть ещё Дибала и не только он. У Аргентины мощное нападение. Много вариантов было опробовано в отборочном турнире. Все сильнейшие приехали на чемпионат мира. Группа классных футболистов вокруг Месси должна добиться успеха в первом матче на турнире», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
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