Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Мексика — Польша

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Мексика — Польша.



Ставка: обе забьют — нет за 1.73.



«Если посмотреть на то, как поляки проводили последние матчи Лиги наций, то есть представление о том, что собой являет эта команда. Есть знатные бомбардиры и хорошая атакующая группа. Вызвали Пёнтека, Милика и, конечно, лучшего бомбардира чемпионата Испании Роберта Левандовского.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В Лиге наций поляки провели шесть матчей, в половине из которых случился обмен голами. Если разбирать матчи, где обмен голами прошёл, например, с Уэльсом, то по содержанию это не был искромётный футбол. Поляки много внимания уделяли обороне и, даже обладая хорошими нападающими, не создавали много моментов. В первом матче группы с прямым конкурентом в борьбе за второе место в группе едва ли они будут рисковать.



У Мексики тоже организованная игра. Гильермо Очоа — великолепный голкипер. Вспомните, как мексиканцы начали прошлый чемпионат мира. Тогда в 1-м туре они со счётом 1:0 обыграли немцев. Поэтому не думаю, что забить должны обе команды», — сказал Гутцайт.



Экспресс с коэффициентом 12.59.



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