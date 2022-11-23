«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка России

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» в рамках группового раунда Кубка России.
Ставка: победа «Динамо» за 2.47.
«Стартовал чемпионат мира, но мы не забываем про Кубок России, где будут играть «Ахмат» и «Динамо». Это самая интересная группа, где также играют «Ростов» и «Оренбург».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Динамо» сейчас на ходу – победили в дерби ЦСКА, в порядке Тюкавин, который должен играть с первых минут.
«Ахмат» очень понравился в матче с «Зенитом», где он выиграл в гостях, забив два быстрых гола. Нравится нападающий Конате. Но выиграть у «Зенита» в красивом стиле, а затем проиграть «Нижнему Новгороду» — так может только «Ахмат». Команда с таким дисбалансом вряд ли может рассчитывать на что-то в игре с «Динамо».
В этом матче я бы поставил на победу команды из Москвы», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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