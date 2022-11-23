«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: «Барыс» не проиграет и ТБ 5.5 за 4.65.



«Ак Барс» явно перехвалили после победы над находящимся далеко от оптимальной формы СКА. После этого у казанцев пошла трёхматчевая выездная серия, в которой они уже проиграли два матча и могут проиграть её всю. На данный момент «Ак Барс» набирает в сезоне ровно 50 процентов очков, то есть одно очко в среднем за матч. При этом гостевые показатели «больших татар» ещё хуже – всего 0,81 очка в среднем за матч, или 40,6 процента набранных очков.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А казахстанцы в предыдущем туре подтвердили реноме домашней команды, обыграв не кого-нибудь, а лучшую гостевую команду этого сезона – «Салават Юлаев». Но даже с учётом этой победы казахстанцам пока так и не удалось преодолеть отметку в 50 процентов набранных очков, пока в общем у них 45,5 процента, или 0,91 набранного очка. При этом в домашних матчах 50-процентный барьер «Барыс» преодолевает, и дома у него 1,18 очка в среднем за матч, или 58,8 процента набранных очков.



Статистику личных встреч смотреть не будем принципиально, поскольку в ней совсем другой «Ак Барс». Там «Ак Барс» с тремя Кубками Гагарина, и поэтому там от «Барыса» летят клочки по закоулочкам. Но сейчас-то «Ак Барс» со Знарком, у которого пока дела не идут.



Поэтому мой прогноз будет скромным, но со вкусом. Совершенно убойный по сюжету и интриге матч с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого матча «Барыс» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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