Уругвай — Южная Корея: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы H ЧМ-2022

24 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Уругвая и Южной Кореи. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Уругвая можно с коэффициентом 1.76. Шансы корейцев оценили коэффициентом 5.60, а ничья идёт за 3.60.



Букмекеры считают, что матч Уругвай — Южная Корея не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.43, а ТМ 2.5 идёт за 1.63.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.27. Гол Уругвая оценивают в 1.23, а на то, что отличится сборная Южной Кореи, можно поставить за 1.77.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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