Уругвай — Южная Корея: прогноз Алексея Андронова на игру ЧМ-2022 в Катаре

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Уругвай – Южная Корея в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: победа Уругвая за 1.74.
«Первый матч для этих сборных на чемпионате мира. Вообще, предвижу довольно сложный турнир для уругвайской команды. У корейцев более-менее всё стабильно по сравнению с прошлым чемпионатом. Даже лидер остался тот же — Сон Хын Мин. А уругвайская команда постарела. Там много ветеранов. Эту команду больше не тренирует Оскар Табарес. Это будет первый турнир без него за долгие годы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Вопрос здесь в том, насколько уругвайцы смогут собраться, сконцентрироваться и показать свои лучшие умения. Пока что вижу, что и с центром обороны есть определённые проблемы, и атака уже не такая яркая. Да, появился новый футболист — Нуньес, на которого все рассчитывают, но, что из этого получится, покажет только сам турнир.
Тем не менее, я считаю, у Уругвая есть все шансы начать турнир с победы. Прежде всего это огромный опыт, да и патриотический подъём. Для Уругвая это совсем не простая история, а у корейцев такого и близко нет. И при нашей жизни не будет.
Коэффициент на чистую победу Уругвая — 1.74. Думаю, что уругвайцы вполне могут выиграть этот матч с минимальным счётом», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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