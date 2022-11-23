Уругвай — Южная Корея. Луис Суарес решит задачу

Сенсации нужно поставить на паузу. Уругвайцы спокойно возьмут три очка и не будут торопиться.

24 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай — Южная Корея. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами уругвайцев: поставить на победу Уругвая в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех Южной Кореи оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 3.50.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Уругвай — Южная Корея не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.62. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.20. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай — Южная Корея (24.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре постепенно набирает обороты. Матч 1-го тура группы H Уругвай — Южная Корея состоится 24 ноября в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16:00 мск. Смогут ли корейцы навязать достойную борьбу Луису Суаресу? Разбираемся вместе.

Сборная Уругвая занимает 14-е место в рейтинге ФИФА и является третьей по силе сборной в зоне КОНМЕБОЛ. «Небесные олимпийцы» выиграли в восьми из 18 игр квалификации, а проиграли в шести матчах. Финишировали на третьем месте — вслед за Бразилией и Аргентиной. Результат был достигнут благодаря своевременной ротации на тренерском мостике.

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Курс на омоложение состава дался Оскару Табаресу непросто. В определённое время он перестал вызывать в сборную Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Отсутствие на поле основообразующих игроков атакующего механизма последних лет серьёзно сказывалось на результатах. Тренеру пришлось пересмотреть свои взгляды.

Под конец квалификации перспективы «чарруа» относительно завоевания прямого пропуска на ЧМ-2022 в Катаре были туманны. Поражения в четырёх играх кряду откинули сборную на седьмое место. Оскар Табарес был отправлен в отставку. С Диего Алонсо команда выиграла в заключительных четырёх матчах и пробилась в финальный раунд чемпионата мира.

Нынешняя сборная Уругвая — это сплав опытных футболистов и талантливой молодёжи, которая уже выступает за ведущие клубы топовых европейских чемпионатов. Чего только стоят Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте, Лукас Торрейра, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри и Дарвин Нуньес.

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Последний был лидером атаки «Бенфики», а вот в «Ливерпуле» дела у него не ладятся. За десять матчей АПЛ он забил лишь пять голов и отдал два ассиста. Слабовато, учитывая достижения прошлого сезона.

Южная Корея располагается на 28-й строчке рейтинга ФИФА. Это третья по силе сборная из Азиатской конфедерации футбола. Она уверенно преодолела квалификацию на ЧМ-2022 в Катаре, выиграв в семи из 10 игр. Две встречи закончились ничейным результатом.

Южная Корея осенью провела три контрольных матча — со сборными Коста-Рики (2:2), Камеруна (1:0) и Исландии (1:0). Команда Паулу Бенту подходит к мундиалю в хорошей игровой форме. Впрочем, важны не только результаты, но и кадровый ресурс.

Безусловно, Южная Корея по силе уступает Уругваю, да и выступающих на высоком уровне футболистов в топовых лигах Старого Света в обойме «Азиатских тигров» не так уж много. Из общего списка выделяются Ким Мин Джэ из «Наполи», Хван Хи Чан из «Вулверхэмптона», Чон У Ён из «Фрайбурга» и, конечно же, Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».

Для Луиса Суареса и Эдинсона Кавани текущий мундиаль станет лебединой песней, и они определённо мотивированы добиться со сборной значимого результата. Южная Корея хороша по меркам зоны АФК, но вряд ли ей по силам тягаться с третьей по силе сборной в зоне КОНМЕБОЛ.

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Подопечные Паулу Бенту в грядущей встрече могут рассчитывать лишь на игру от обороны и удачный контрвыпад. В голевую феерию от уругвайцев также не верится. В квалификации они лишь в каждом третьем матче забивали два мяча или более. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Уругвая через тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года

«Небесные олимпийцы» превосходят соперника во всём. Уругвай по атакующему потенциалу входит в топ-10 сборных на ЧМ-2022 в Катаре. Линия атаки представлена опытными и титулованными игроками. Впрочем, недооценивать Южную Корею не стоит. На прошлом ЧМ-2018 в России она в каждой встрече группового этапа навязывала достойную борьбу более статусным визави и даже выбила Германию из турнира (2:0). В предстоящем матче уругвайцы наверняка одержат победу, но вряд ли она будет лёгкой. Отсюда ставка на победу Уругвая через тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Ставка: Уругвай победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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