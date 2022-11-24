Уругвай — Южная Корея: прогноз Артура Петросьяна на матч группового турнира ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея.



Ставка: победа Уругвая и ТМ 4.5 за 1.91.



«Сборная Уругвая после ухода Оскара Табареса выиграла четыре матча из четырёх и вопреки котировкам букмекеров пробилась на чемпионат мира. У команды появилось желание, здоровый азарт, в глазах игроков видна страсть. На действия уругвайцев после прихода Диего Алонсо стало интересно смотреть.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Для Суареса это последний чемпионат мира, и можно ждать от него максимальной отдачи, Нуньес набрал отличную форму, ну а Вальверде и вовсе постепенно превращается в одного из лучших полузащитников как минимум Европы.



Так что от Уругвая вполне можно ждать успеха на этом чемпионате мира. Что касается корейцев, то без Сона, участие которого на турнире под вопросом, это просто хорошо обученная, прагматичная, физически крепкая команда без особо ярких исполнителей впереди», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.



Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.



Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.



Петржела: Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022.

Прогноз на матч Уругвай — Южная Корея с коэффициентом 3.20.