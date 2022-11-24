СКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Локомотив».
Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 2.25.
«Что ни говори, но мотивация – великая вещь. И красивая победа над действующим обладателем Кубка Гагарина отнюдь не означает, что СКА оставил позади все свои проблемы и сейчас начнёт нарезать крупнооптовые победные серии. Нет, проблемы остались, они решаются, а выпрыгнуть из штанов на один отдельно взятый матч может любая команда.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Кстати, у «Локомотива» те же самые проблемы приблизительно в той же самой стадии решения. И победа над ХК «Сочи» — точно не показатель, как и у СКА победа над ЦСКА. Питерцы были сверхмотивированны, а «Локомотив» сделал сочинцев на классе. Но проблемы-то никуда не делись. И они наверняка выплывут, только в зеркальном виде. То есть ярославцев не надо будет дополнительно мотивировать, они и так будут «рвать подошвы». А СКА должен будет выходить на классе, как в Сочи вышел «Локомотив». Всё так просто на бумаге, но как же сложно будет на льду!
Причём «Локомотив» достаточно цепко противостоит армейцам в Санкт-Петербурге. Почти двойное преимущество по количеству побед за последние шесть лет питерцы заработали в основном за счёт матчей плей-офф, где соперники настолько обрыдли друг другу, что их друг от друга уже, наверное, тошнит. А вот в 10 последних матчах, сыгранных в Северной столице в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, питерское преимущество совсем небольшое – шесть на четыре.
Конечно, матч будет насквозь «низовым» и еще «низовее». «Локомотив» по-другому не играет, а в гостях и вообще выкатывает автобус. СКА этот автобус будет взламывать. Тотал в матче точно не превысит 6.5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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