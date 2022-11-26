Польша – Саудовская Аравия: прогноз Константина Генича на матч группы С ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Саудовская Аравия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: победа Польши за 1.75.



«Поляки будут играть с главной сенсацией первого тура чемпионата мира. Саудовцы обыграли Аргентину, когда никто не ждал, никто не был к этому готов. Выходной день после этого устроили в стране, какие-то сумасшедшие премиальные, праздник в Саудовской Аравии. А поляки не выиграли свой матч у сборной Мексики, играя хуже, но не реализовал пенальти Роберт Левандовски.



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Но Польша, конечно, сильнее Саудовской Аравии, хотя у саудитов хороший состав, хорошо команда готова. Но после большой победы над Аргентиной приходит не уверенность, а какая-то неловкость. А что мы сделали, а как, для чего, а почему мы вот так выложились, у нас теперь пойдет по накатанной. Я сильно в этом сомневаюсь. Думаю, что поляки, если сыграют грамотно, обыграют эту команду. Просто стечение обстоятельств, что Саудовская Аравия взяла и обыграла Аргентину. Тем интереснее за ними будет смотреть дальше.



Но в этой встрече Польша обыграет Саудовскую Аравию. Чистая победа команды Михневича за 1.75», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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