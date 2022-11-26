Аргентина — Мексика: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура группы С ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Аргентина – Мексика во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: Аргентина забьёт в первом тайме за 1.80.



«Отступать дальше некуда. Это не чемпионат Европы, где можно с третьего места выйти в плей-офф. Надо брать своё и выходить с первого или второго места. Но если аргентинцы не выйдут из этой группы, то это будет кинокомедия. Проиграв Саудовской Аравии, Месси сказал: мы сплотимся, как никогда, будем друг за друга. Ну вот выходите против Мексики и доказывайте.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Мексика, конечно, уже не та. В полном порядке только Гильермо Очоа. Есть ещё Лосано, который может убежать. Но если Аргентина сыграет в свою силу, у Мексики шансов не будет. Если Аргентина будет ходить пешком, валять дурака, как они это делали с Саудовской Аравией, могут быть проблемы. Одной команде, которая играет в зелёной форме, Аргентина уже уступила. Недопустимо проиграть ещё и второй.



Думаю, Аргентина выйдет мотивированной, сконцентрированной и в первом тайме обязательно забьёт. Мой прогноз — гол Аргентины в первом тайме за 1.80», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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