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Аргентина — Мексика: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура группы С ЧМ-2022

Аргентина — Мексика: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура группы С ЧМ-2022
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Аргентина – Мексика во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

Ставка: Аргентина забьёт в первом тайме за 1.80.

«Отступать дальше некуда. Это не чемпионат Европы, где можно с третьего места выйти в плей-офф. Надо брать своё и выходить с первого или второго места. Но если аргентинцы не выйдут из этой группы, то это будет кинокомедия. Проиграв Саудовской Аравии, Месси сказал: мы сплотимся, как никогда, будем друг за друга. Ну вот выходите против Мексики и доказывайте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мексика, конечно, уже не та. В полном порядке только Гильермо Очоа. Есть ещё Лосано, который может убежать. Но если Аргентина сыграет в свою силу, у Мексики шансов не будет. Если Аргентина будет ходить пешком, валять дурака, как они это делали с Саудовской Аравией, могут быть проблемы. Одной команде, которая играет в зелёной форме, Аргентина уже уступила. Недопустимо проиграть ещё и второй.

Думаю, Аргентина выйдет мотивированной, сконцентрированной и в первом тайме обязательно забьёт. Мой прогноз — гол Аргентины в первом тайме за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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