Испания — Германия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

27 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Испании и Германии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами испанцев: поставить на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 2.32. Шансы Германии оценили коэффициентом 3.00, а ничья идёт за 3.80.
Букмекеры считают, что матч Испания — Германия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.72, а ТМ 2.5 идёт за 2.25.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.60. Гол Испании оценивают в 1.20, а на то, что отличится сборная Германии, можно поставить за 1.29.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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