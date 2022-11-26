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Япония — Коста-Рика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Япония — Коста-Рика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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27 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Японии и Коста-Рика. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами азиатскую сборную: поставить на победу Японии можно с коэффициентом 1.50. Шансы Коста-Рики оценили коэффициентом 7.90, а ничья идёт за 4.30.

Букмекеры считают, что матч Япония — Коста-Рика не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.13, а ТМ 2.5 идёт за 1.80.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.30. Гол Японии оценивают в 1.15, а на то, что отличится сборная Коста-Рики, можно поставить за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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