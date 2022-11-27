Испания — Германия: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата мира по футболу

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Испания – Германия.
Ставка: Германия не проиграет за 1.65.
«Это один из центральных матчей всего группового этапа чемпионата мира. Не могу представить, что Германия проиграет. Они уже проиграли Японии, а поражение от испанцев поставит крест на их выходе в плей-офф. Что же тогда сказать Гарри Линекеру, который говорил, что в футбол играют все, а побеждают немцы.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
В последний раз соперники играли между собой в 2020 году, а Испания победила со счётом 6:0. До этого команды дважды сыграли вничью. Только в 2014 году немцы в последний раз обыграли испанцев, а здесь им проигрывать никак нельзя. Даже ничья для Германии сильно осложняет ситуацию.
Испания сильна. Понятно, что Коста-Рика не самый сильный соперник, но 82% владения мячом впечатляют, как и семь забитых голов. Немцы владели преимуществом в первом тайме, но расслабились. Должного настроя у них не было. За это они и поплатились. Испанцев, кстати, вполне устроит ничья, поэтому они могут чувствовать себя спокойно.
С другой стороны, столь атакующая команда Испании может ли играть от обороны? У немцев большая надежда на Нойера. В последних шести матчах Испания одержала пять побед, а у немцев одна победа в последних четырёх играх. Довольно часто в играх немцев забивают обе команды. Испанцы будут чувствовать себя спокойнее, а немцам отступать просто некуда. Поэтому не представляю, чтобы Германия снова проиграла».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.
Месси: для Аргентины теперь каждый матч как финальный.
Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.
Тренер сборной Аргентины: Месси определил исход матча с Мексикой.
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