Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Мбаппе стать лучшим бомбардиром

Эксперты назвали шансы Мбаппе стать лучшим бомбардиром
Комментарии

26 ноября на «Стэдиум 974» в Дохе состоялся матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречались команды Франции и Дании.

Финальный свисток Шимона Марциняка зафиксировал победу действующих чемпионов мира со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Счёт в матче на 61-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт. На 86-й минуте Килиан Мбаппе отметился дублем и добыл победу сборной Франции – 2:1.

Сейчас Килиан лидирует по забитым голам. На его счету три мяча в текущем чемпионате мира. Поставить на то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром турнира, можно с коэффициентом 4.50.

Если не станет – сыграет коэффициент 1.20.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.

Луис Энрике: стиль игры Германии похож на испанский.

Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 9.8: Бельгия набирает ход, Германия едет домой Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 9.8: Бельгия набирает ход, Германия едет домой
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022