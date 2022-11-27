Эксперты назвали шансы Мбаппе стать лучшим бомбардиром

26 ноября на «Стэдиум 974» в Дохе состоялся матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречались команды Франции и Дании.

Финальный свисток Шимона Марциняка зафиксировал победу действующих чемпионов мира со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Счёт в матче на 61-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт. На 86-й минуте Килиан Мбаппе отметился дублем и добыл победу сборной Франции – 2:1.

Сейчас Килиан лидирует по забитым голам. На его счету три мяча в текущем чемпионате мира. Поставить на то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром турнира, можно с коэффициентом 4.50.

Если не станет – сыграет коэффициент 1.20.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.

Луис Энрике: стиль игры Германии похож на испанский.