Япония — Коста-Рика: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Япония – Коста-Рика. Начало запланировано на 13:00 мск.
Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на канале «Матч!».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами японцев: поставить на победу Японии можно с коэффициентом 1.44. Успех Коста-Рики оценивается аналитиками в 8.10. Поставить на ничью предлагают за 4.45.
Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.98.
Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол костариканской сборной доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
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Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
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