«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.01.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Очень принципиальный матч образовался под финиш года. Галактионов только перешёл в «Локомотив» после окончания осенней части сезона в чемпионате, и вот уже ему надо встречаться с бывшей командой. Не самый приятный момент для него, на мой взгляд, но зато он хорошо знает игроков «Пари Нижний Новгород», сюрпризов быть не должно.

В первом матче при Галактионове «Локомотив» проиграл на выезде «Краснодару» — 0:1. Не скажешь, что по игре железнодорожники были хуже, но пропустили гол буквально на первых секундах, а отыграться не сумели. Думаю, в домашней встрече они должны прибавить в движении и агрессии, пусть это и последняя игра в году. Футболистам нужно доказывать свою состоятельность тренеру.

Особой турнирной подоплёки матч не имеет. Тут уже определились три команды, которые идут дальше. Нет большой разницы, с какого места выходить. Но, думаю, для «Локомотива» принципиально выиграть в последнем матче дома. Принципиально это и для Галактионова, который должен себе доказать, что сделал правильный выбор. Так что в этом матче ставлю на хозяев».

Экспресс с коэффициентом 10.45.

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