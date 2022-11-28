Португалия — Уругвай: эксперты назвали шансы Роналду выиграть второй матч на ЧМ-2022

28 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Португалии и Уругвая. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 2.00. Шансы Уругвая оценили коэффициентом 4.30, а ничья идёт за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Португалия — Уругвай не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.27, а ТМ 2.5 идёт за 1.71.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.04. Гол Португалии оценивают в 1.24, а на то, что отличится сборная Уругвая, можно поставить за 1.58.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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