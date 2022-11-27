Прогноз на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия – Уругвай.

Ставка: победа Португалии за 2.05.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Сборная Португалии неубедительно стартовала на турнире. Два пропущенных мяча от Ганы, очень спорный пенальти, с которого Роналду открыл счёт в матче. Победа вышла на тоненького, чуть туда, чуть сюда, и можно было провалиться, как это сделал Уругвай, который даже ни одного удара в створ ворот Южной Кореи не нанёс.

«Чарруа» привезли на турнир очень возрастной состав, в котором многие лидеры давно миновали свой пик и не показывают хорошую игру. Судя по всему, тактика уругвайцев на турнир – это надёжно отстоять в обороне, а впереди, может быть, получится что-то забить.

Главный вопрос в том, получится ли у португальцев пробить оборону противника, которая хоть и возрастная, но довольно надёжная. У Роналду и компании бывали в этом плане неудачные матчи, с Испанией или Швейцарией.

Проблемы возникнут и здесь, но португальцы всё же не Южная Корея и свои шансы у ворот соперника найдут, но их будет немного.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Дюков: в сборной Ирана подтвердили готовность сыграть с Россией.

Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.

Вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет рассмотрен.

Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.