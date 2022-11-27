Камерун — Сербия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы G ЧМ-2022

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Камерун — Сербия. Начало запланировано на 13:00 мск.
Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на канале «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами сербов: поставить на победу Сербии можно с коэффициентом 1.72. Успех Камеруна оценивается аналитиками в 5.20. Поставить на ничью предлагают за 3.78.
Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Камерун — Сербия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.01.
Если забьют камерунцы, сыграет коэффициент 1.61. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку.
Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.
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