Япония — Коста-Рика: результат матча ЧМ-2022, кто выиграл, какой счёт

Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Японии и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Его финальный свисток зафиксировал победу Коста-Рики со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.
Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по очкам. В активе команд по три очка.
В 3-м туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.
Экспресс с коэффициентом 7.56.
Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.
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Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.
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