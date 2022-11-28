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Япония — Коста-Рика: результат матча ЧМ-2022, кто выиграл, какой счёт

Япония — Коста-Рика: результат матча ЧМ-2022, кто выиграл, какой счёт
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Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Японии и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане.

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Его финальный свисток зафиксировал победу Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по очкам. В активе команд по три очка.

В 3-м туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

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