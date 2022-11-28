«Ростов» — «Ахмат»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Ростов» принимал «Ахмат».
Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 17-й минуте встречи защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счёт. На 42-й минуте нападающий Николай Комличенко упрочил преимущество ростовчан.
На 86-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков довёл счёт до разгромного.
В группе С «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице. Динамовцы отправятся в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает нынешний розыгрыш турнира.
Экспресс с коэффициентом 7.56.
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку.
Бубнов рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата мира.
Сборная Канады вслед за Катаром лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022.
Дюков: в сборной Ирана подтвердили готовность сыграть с Россией.
- 28 ноября 2022
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
00:30
- 27 ноября 2022
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:16
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15