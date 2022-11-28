«Ростов» — «Ахмат»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Ростов» принимал «Ахмат».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 17-й минуте встречи защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счёт. На 42-й минуте нападающий Николай Комличенко упрочил преимущество ростовчан.

На 86-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков довёл счёт до разгромного.

В группе С «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице. Динамовцы отправятся в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает нынешний розыгрыш турнира.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

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