«Зенит» — «Спартак»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кого удалили из-за драки

Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со счётом 1:0 (после серии пенальти).
Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.
Основное время матча завершилось вничью — 0:0. После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени на поле произошла массовая драка, по итогам которой были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).
В серии пенальти хозяева одержали победу со счётом 4:2.
Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в параллельном матче обыгравшие воронежский «Факел» (1:0). В активе подопечных Игоря Осинькина 12 очков.
«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Ранее туда уже вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».
Экспресс с коэффициентом 7.56.
Джикия: понравилось, как сегодня сыграл «Спартак».
Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.
Карпин ответил на критику Губерниева.
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