Португалия — Уругвай: прогноз Артура Петросьяна на встречу чемпионата мира в Катаре

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Португалия — Уругвай.
Ставка: победа Португалии в первом тайме по ударам с форой (-1.5) за 2.10.
«Говорим о матче Португалия — Уругвай. Уругвай ничего не показал в игре с корейцами. Сложно им было противостоять такой быстрой и прессингующей команде. Несмотря на то что уровень игроков у сборной Уругвая выше, ничего противопоставить не удалось, конструктива в игре не было.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В какой-то степени с Португалией будет проще, так как эта команда не демонстрирует быстрой игры. Стилистически игра ничем не будет отличаться для Уругвая, который наверняка отдаст мяч и сконцентрируется на игре вторым номером.
Португалия сейчас отличается от своих образов прошлых турниров. Подбор игроков располагает больше к владению мячом, к большому количеству проникающих передач. В этом плане легче предположить, как будет идти игра, чем угадать исход. Он может быть любым», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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- 28 ноября 2022
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