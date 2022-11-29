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Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после 2-го тура группового этапа

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после 2-го тура группового этапа
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Вчера на ЧМ-2022 завершился 2-й тур группового этапа. По его итогам Бразилия, Франция и Португалия обеспечили себе место в плей-офф, а Катар и Канада потеряли все шансы на выход в 1/8 финала. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают главным претендентом на победу сборную Бразилии, поставить на команду Тите можно с коэффициентом 3.50. Пентакампеоны во 2-м туре переиграли Швейцарию 1:0.

Шансы Франции оценили коэффициентом 6.50. Действующие чемпионы мира во втором туре победили Данию 2:1. На Испанию принимают ставки с коэффициентом 8.00. Команда Луиса Энрике фактически тоже в плей-офф благодаря сверхкрупной победе над Коста-Рикой (7:0) в 1-м туре.

На Аргентину дают коэффициент 9.00, а на Англию 10.00. Вероятность победы Португалии оценили коэффициентом 12.50. Существенно выросли шансы Германии: если после 1-го тура на подопечных Ханс-Дитера Флика давали 28.00, то после ничьей с Испанией коэффициент опустился до 13.00. Сделать ставку на победу Нидерландов можно за 16.00.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.

Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.

Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.

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