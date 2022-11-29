СКА — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Сочи».
Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 1.69.
«Сочи» при Светлове выступает ещё хуже, чем при Назарове. Очевидно, что дело не в тренере. Клубный менеджмент завалил селекцию, собрав состав с крайне низким уровнем мастерства. Да и те не играют из-за эпидемии загадочного вируса – приходится заявлять на матчи по 10–12 человек из Молодёжной лиги. Посмотрите на статистику бросков по воротам «Сочи»: около 40 за матч, и это только в створ.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Естественно, исход матча интригой не является. СКА одержит убедительную победу. Весь вопрос в том, сколько питерцы забьют. Посоветовал бы брать большой тотал – думаю, что умелая и сыгранная атака невских армейцев организует минимум шесть шайб. Смотрится «двойная» ставка – победа СКА и тотал больше 5,5 шайбы», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Андрей Свечников: очень хочется сыграть за сборную России.
«Ванкувер» отправил Подколзина в АХЛ.
Свечников: я русский на сто процентов.
- 29 ноября 2022
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
00:01
- 28 ноября 2022
-
21:00
-
20:56
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:00