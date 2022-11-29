СКА — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Сочи».



Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 1.69.



«Сочи» при Светлове выступает ещё хуже, чем при Назарове. Очевидно, что дело не в тренере. Клубный менеджмент завалил селекцию, собрав состав с крайне низким уровнем мастерства. Да и те не играют из-за эпидемии загадочного вируса – приходится заявлять на матчи по 10–12 человек из Молодёжной лиги. Посмотрите на статистику бросков по воротам «Сочи»: около 40 за матч, и это только в створ.



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Естественно, исход матча интригой не является. СКА одержит убедительную победу. Весь вопрос в том, сколько питерцы забьют. Посоветовал бы брать большой тотал – думаю, что умелая и сыгранная атака невских армейцев организует минимум шесть шайб. Смотрится «двойная» ставка – победа СКА и тотал больше 5,5 шайбы», — сказал Плющев.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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