«Куньлунь РС» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь РС» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 6.5 за 2.22.



«С момента появления в КХЛ «Куньлуня» он играл с «Магниткой» 21 раз. В это число вошли пять матчей плей-офф (и даже одна китайская победа) и три игры на предсезонных турнирах. На данный момент счёт в противостоянии 18-3 в пользу, естественно, «металлургов».



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Куньлунь» перестал быть возбудителем спокойствия в Континентальной лиге. Героические победы над ЦСКА и «Авангардом» уходят в историю. Китайцы ещё иногда выигрывают, но в основном у соперников из своей «весовой категории». Чем дальше идёт сезон, тем меньше случается нежданных побед над лидерами лиги.



Ну и откуда «Куньлуню» взять победу над «Магниткой», даже домашнюю, если, конечно, «Магнитка» сама её не принесет на блюдечке с голубой каёмочкой? А этот факт, кстати, совсем не исключён: магнитогорцы только что провели два тяжелейших матча с «Салаватом», впереди, после «Куньлуня», у них ещё более тяжёлые матчи с ЦСКА и дважды с «Автомобилистом». Могут ведь и на тормозах игру с китайцами спустить. А поднять в таком матче хоккеистов «на баррикады» будет практически невозможно.



Но я всё-таки надеюсь на творческий гений Ильи Петровича и на превосходство «Магнитки» в классе, которого хватит для того, чтобы обыграть «Куньлунь» даже на прямых ногах. Поэтому прогнозирую отнюдь не богатый в голевом отношении матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам этого матча «Магнитка» всеми правдами и неправдами наберёт два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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