Уэльс — Англия: прогноз Эдуарда Мора на игру ЧМ-2022 в Катаре

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Уэльс – Англия.
Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.26.
«Третий тур группового этапа чемпионата мира.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Мне совсем не понравился Уэльс. Да, команда вымучила ничью против США, команда неопытная. На мой взгляд, это одна из худших команд на чемпионате мира.
Сборная Англии укомплектована великолепными футболистами, которые здорово сыграли в 1-м туре, забили шесть мячей. Но потом была невнятная игра с США. Быстрой молодой команде англичане противопоставили игру от обороны. Получилась унылая ничья.
Но я думаю, что в этом матче класс скажется. Быстрые футболисты сборной Англии сделают своё дело, забьют голы. А Уэльс вряд ли сможет им что-то противопоставить. Всё-таки есть у Англии и опыт, и мастерство, и быстрота. Не вижу, за счёт чего Уэльс может им навязать борьбу.
Для выхода с первого места Англии нужна победа, так как в случае ничьей их может обогнать Иран, который играет против США. Думаю, что Англия не будет рисковать и доведёт дело до уверенной победы», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
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