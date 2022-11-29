Иран — США: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022 29 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Иран — США.



Ставка: победа США за 1.87.



«Сборная Ирана смотрелась очень солидно в нападении в противостоянии с Уэльсом и вполне по делу смогла вырвать три балла по итогу, забив дважды под занавес встречи. Этот успех позволил команде выбраться сразу на второе место в группе, и теперь их настрой на схватку с американцами будет ещё более мотивированным. Победа в предстоящем матче однозначно выведет иранцев в плей-офф, и даже при ничейном исходе шансы будут весьма велики.



Лучшие прогнозы на сегодня.



США старались изо всех сил сыграть более качественно с англичанами, чем с валлийцами, но всё вновь завершилось ничейным исходом. Это не сильно помогло американцам в турнирном плане, и теперь для выхода из группы им необходимо обязательно обыгрывать Иран. Иной исход отправит «янки» домой, что лишь повысит настрой футболистов на предстоящую встречу.



По уровню подготовки и классу у сборной США есть преимущество над оппонентом, и она будет очень сильно настроена на выигрыш. Однако и Иран имеет реальные шансы на проход дальше по турниру и вряд ли так просто отдаст три балла. На мой взгляд, схватка этой пары обещает стать жаркой и бескомпромиссной. Да, иранцы довольно хороши впереди, но я считаю, что опыт и психология здесь выйдут на первый план и заокеанский коллектив сможет врывать победу в сложной борьбе», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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