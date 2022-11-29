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Уэльс — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч группы B ЧМ-2022

Уэльс — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч группы B ЧМ-2022
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Уэльс — Англия.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.

«Решающая игра сборной Англии будет с командой Уэльса. Это добавляет пикантности. На этом турнире валлийцы не впечатлили. У Пейджа была предсказуемая команда, увидели такой футбол, который и ждали. Удаление Хеннесси очень сильно ударило по команде. В концовке матча с Ираном было то, что не добавляет позитива.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Англия вяло отыграла против сборной США, но было ощущение, что англичане всё же контролируют ситуацию. Этот контроль будет и в предстоящем матче. Думаю, что в первом тайме валлийцы будут сопротивляться так же, как и с Ираном, а во втором тайме класс и более сильный состав дадут о себе знать, поэтому берём тотал второго тайма больше первого», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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