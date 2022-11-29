Уэльс — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч группы B ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Уэльс — Англия.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.
«Решающая игра сборной Англии будет с командой Уэльса. Это добавляет пикантности. На этом турнире валлийцы не впечатлили. У Пейджа была предсказуемая команда, увидели такой футбол, который и ждали. Удаление Хеннесси очень сильно ударило по команде. В концовке матча с Ираном было то, что не добавляет позитива.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Англия вяло отыграла против сборной США, но было ощущение, что англичане всё же контролируют ситуацию. Этот контроль будет и в предстоящем матче. Думаю, что в первом тайме валлийцы будут сопротивляться так же, как и с Ираном, а во втором тайме класс и более сильный состав дадут о себе знать, поэтому берём тотал второго тайма больше первого», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
- 29 ноября 2022
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