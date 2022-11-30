Тунис — Франция: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Туниса и Франции. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами действующих чемпионов мира: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.51. Шансы Туниса оценили коэффициентом 7.90, ничья идёт за 4.20.
Букмекеры считают, что матч Тунис — Франция не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.02, а ТМ 2.5 идёт за 1.88.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.17. Гол Туниса оценивают в 1.84, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1.13.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
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