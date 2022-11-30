Австралия – Дания: прогноз Егора Титова на игру группового этапа ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австралия – Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: победа Дании за 1.54.
«Австралийцы неожиданно победили Тунис и теперь чуть ли не фавориты в борьбе за вторую путевку в плей-офф чемпионата мира от группы D. Но по игре они меня ни в чем не убеждают. Конечно, команда с характером, австралийцам это всегда было свойственно. Но не вижу ярких персоналий, а раньше они были. Просто Тунис как-то странно сыграл, не реализовал шансы и сник, когда пропустил. В игре с Данией австралийцев ничья вполне устраивает, но фаворитами они точно не являются.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Датчанам пора уже собраться. В первом матче они сыграли ниже своих возможностей, с Францией было очень тяжело — не сдержали Мбаппе. Сейчас вариантов не осталось — нужно выигрывать у Австралии. Это вполне по силам датской команде, которая переполнена игроками высокого европейского класса. Нужно только правильно настроиться, определить слабые точки соперника и бить в них. Исполнительского класса должно хватить. Мы же видели, кого обыгрывала Дания за последние пару лет. А если не побеждать австралийцев, то и в плей-офф делать нечего.
Так что беру победу сборной Дании. Верю, что Эриксен приведет ее к успеху», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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