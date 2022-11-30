Тунис – Франция: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Тунис – Франция в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: гол Жиру за 2.60.



«В группе D сборная Франции, уже обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, сыграет с последней командой этой четверки — сборной Туниса. Тунисцы, откровенно говоря, разочаровали в последнем матче с Австралией. Они ничего не могли создать, было только определенное давление, но настоящих моментов практически не было. Австралийцы надежно сыграли в обороне и победили 1:0.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Французы обладают сумасшедшим подбором игроков. Конечно, в великолепной форме Мбаппе. Сумасшедший объем работы проделывает Гризманн. Но главная интрига этого матча — сумеет ли побить рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Оливье Жиру. Он может выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.



Я думаю, если и будет корректировка состава у сборной Франции, то небольшая. Может быть, во втором тайме Жиру заменит Коло-Муани. Но, скорее всего, Жиру будет играть, Мбаппе будет играть, Гризманн тоже. Я попробую взять гол Оливье Жиру, чтобы интереснее было смотреть эту встречу. Оценивается гол замечательным коэффициентом 2,6. Верю в Оливье, верю в то, что этот день станет историческим для французского футбола, французской сборной и нападающего «Милана», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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