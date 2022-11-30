Саудовская Аравия — Мексика: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Саудовская Аравия — Мексика.



Ставка: победа Мексики с форой (-1) за 2.19.



«Сборная Саудовской Аравии удивила всех в стартовой игре на мундиале, сенсационно обыграв одного из фаворитов турнира Аргентину. Однако уже во второй встрече аравийцы не показали такой реализации, хотя моментов в противостоянии с Польшей создали очень много, но уступили по итогу. При определённых раскладах команду устроит и ничья в заключительной схватке группового раунда, но вряд ли соперник согласится с такими вариантами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Мексика после ничейного результата с Польшей уступила вполне по делу проснувшимся аргентинцам и перед 3-м туром идёт последней в квартете. Однако шансов на выход в плей-офф зелёные не потеряли, что лишь повысит их мотивацию в предстоящем противостоянии с не самым грозным оппонентом. Мексиканцам нужна крупная победа над аравийцами, чтобы не зависеть от результата параллельного матча.



На мой взгляд, Саудовская Аравия уже показала весь свой класс на этом мундиале и смогла неплохо привлечь к себе внимание. Однако в заключительной игре группового раунда аравийцам будет противостоять более классный и невероятно мотивированный соперник, который выйдет на поле исключительно за победой. Я считаю, что мексиканцы смогут настроиться на схватку, имея немало опыта в подобных встречах, и вырвут победу в непростой борьбе», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.30.



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