Саудовская Аравия — Мексика: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Саудовская Аравия — Мексика.
Ставка: победа Мексики с форой (-1) за 2.19.
«Сборная Саудовской Аравии удивила всех в стартовой игре на мундиале, сенсационно обыграв одного из фаворитов турнира Аргентину. Однако уже во второй встрече аравийцы не показали такой реализации, хотя моментов в противостоянии с Польшей создали очень много, но уступили по итогу. При определённых раскладах команду устроит и ничья в заключительной схватке группового раунда, но вряд ли соперник согласится с такими вариантами.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Мексика после ничейного результата с Польшей уступила вполне по делу проснувшимся аргентинцам и перед 3-м туром идёт последней в квартете. Однако шансов на выход в плей-офф зелёные не потеряли, что лишь повысит их мотивацию в предстоящем противостоянии с не самым грозным оппонентом. Мексиканцам нужна крупная победа над аравийцами, чтобы не зависеть от результата параллельного матча.
На мой взгляд, Саудовская Аравия уже показала весь свой класс на этом мундиале и смогла неплохо привлечь к себе внимание. Однако в заключительной игре группового раунда аравийцам будет противостоять более классный и невероятно мотивированный соперник, который выйдет на поле исключительно за победой. Я считаю, что мексиканцы смогут настроиться на схватку, имея немало опыта в подобных встречах, и вырвут победу в непростой борьбе», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.
Тренер сборной Англии: после второго гола поняли, что сломили соперника.
Гарет Бэйл рассказал о своём будущем.
- 30 ноября 2022
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15