Польша — Аргентина: прогноз Егора Титова на матч группового турнира ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Аргентина в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Аргентины за 1.50.
«Аргентина, честно говоря, пока разочаровывает на этом чемпионате мира. Ожидали, что она катком пройдётся по всем соперникам, но этого пока и близко нет. И всё ещё может получиться ситуация, что аргентинцы попадут на Францию снова в 1/8 финала, да и выход из группы пока не обеспечен. С Саудовской Аравией упустили перевес и проиграли, с Мексикой вымучили победу благодаря таланту Месси. Теперь встреча с Польшей, которая пока не пропускала. Правда, это заслуга Щенсного, который творил невероятное в матче с саудовцами.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Я всё-таки думаю, что Аргентина сможет победить. Видно, что Месси в очень хорошем состоянии. Да, у Польши есть Левандовски, но он редко когда может в одиночку всё решить, ему нужны передачи. А надо сказать, что средний уровень футболистов у поляков ниже, чем у аргентинцев. К тому же Месси не всегда требуется помощь. Он очень хочет добраться до титула, вылетать в группе не собирается.
Не будут брать сложные варианты, много неожиданностей на чемпионате мира. Аргентина может выиграть и в один мяч. Моя ставка — чистая победа Аргентины», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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