«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».



Ставка: «Сибирь» не проиграет за 2.07.



«Сибирь» отрастила себе весьма острые зубки и сейчас грызёт ими всех. В предыдущем туре сгрызла в Череповце «Северсталь». Там, правда, местные сами на льду столько всего наворотили – хоть святых выноси. Но ведь этим надо было воспользоваться – и «Сибирь» блестяще воспользовалась.



Лучшие прогнозы на сегодня.



На момент написания прогноза в Восточной конференции «Сибирь» — третья, «Ак Барс» — седьмой. У новосибирцев 61,8 процента набранных очков, у «Ак Барса» — только 52,9. Правда, у «больших татар» дома процент как раз дотягивается до общего показателя «Сибири» — 61,8. А вот у сибиряков в гостях как раз опускается до 52,4 процента.



И даже статистика личных встреч не так чтобы очень на стороне «Ак Барса». Конечно, за последние двенадцать лет казанцы наиграли на полуторное преимущество по количеству побед, но при этом десять последних междусобойчиков, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Казани, выявили совсем небольшое превосходство хозяев – шесть побед «Ак Барса» против четырёх у «Сибири».



В общем, «Сибирь» будет упираться и грызть лёд. Поэтому с большой долей вероятности можно спрогнозировать весьма низовой матч с тоталом, не превышающим 6,5. Более того, нагло предположу, что по итогам этого матча, даже несмотря на то, что «Ак Барс» перед ним отдыхал на сутки больше и никуда не ездил, «Сибирь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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