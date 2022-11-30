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ЦСКА – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА за 1.93.

«Начнем с того, что в предыдущем туре «Авангард» проиграл второй раз в трех последних матчах, и после девятиматчевой победной серии это вызывает определенные вопросы. ЦСКА не проиграл, но круто подурковал в первом периоде матча с «Витязем», после которого горел 0:3. Я уже не раз говорил и писал о мотивационных проблемах красно-синих в матчах с заведомо более слабыми соперниками, и вот вам, пожалуйста, еще раз. Мотивация заработала только после того, как армейцев в первом периоде повозили мордами об лед. Они-то хотели обыграть «Витязь» в ресурсосберегающем режиме, а в итоге пришлось впахиваться сильнее, чем «Авангарду» в Ярославле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но против ястребов мотивационных проблем у ЦСКА точно не будет. Соперник равный, соперник серьезный, и дурковать на этот раз никто не станет. А ЦСКА объективно сильнее «Авангарда», недаром набирает в сезоне 74,2 процента очков. В домашних же матчах этот показатель достигает уже 75 процентов. У «ястребов» в сезоне 60,3 процента набранных очков. А в гостях – только 50 процентов.

Статистика личных встреч очень даже на стороне ЦСКА. За последние без малого пятнадцать лет у армейцев более чем двукратное преимущество по количеству побед. А в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, преимущество уже четырехкратное – восемь побед ЦСКА против двух у «Авангарда». Вывод: «Авангард» слабее и не умеет играть против ЦСКА в Москве», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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