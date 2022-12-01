Япония — Испания: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет игру в прямом эфире

1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Японии и Испании. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.43. Шансы Японии оценили коэффициентом 8.70, ничья идёт за 4.70.
Букмекеры считают, что матч Япония — Испания будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.77, а ТМ 2.5 идёт за 2.17.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Японии оценивают в 1.78, а на то, что отличится сборная Испании, можно поставить за 1.09.
Экспресс с коэффициентом 7.38.
ФИФА собирается ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026.
Тренер сборной Испании Энрике: футбол — это шоу.
Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.
- 1 декабря 2022
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00