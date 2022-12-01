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Япония — Испания: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет игру в прямом эфире

Япония — Испания: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет игру в прямом эфире
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1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Японии и Испании. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.43. Шансы Японии оценили коэффициентом 8.70, ничья идёт за 4.70.

Букмекеры считают, что матч Япония — Испания будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.77, а ТМ 2.5 идёт за 2.17.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Японии оценивают в 1.78, а на то, что отличится сборная Испании, можно поставить за 1.09.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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