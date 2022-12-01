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Хорватия — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Хорватия — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия.

Ставка: ничья за 3.44.

«Сборная Хорватии после победы над канадцами и неожиданного поражения бельгийцев во втором туре возглавила квартет и опережает двух преследователей на один балл. Команде достаточно не уступить предстоящему оппоненту, что отправит её в плей-офф, а Бельгию — домой. По качеству футбола «шашечные» во втором матче смотрелись гораздо увереннее и уже набрали неплохой ход, чего нельзя сказать об их противнике.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бельгия не похожа сама на себя и играет на нынешнем турнире очень неубедительно. В первом туре коллектив победил, откровенно говоря, не совсем заслуженно, а во втором вполне по делу уступил марокканцам. Теперь «красных дьяволов» в плей-офф выведет исключительно победа над хорватами, но вряд ли такой опытный оппонент так просто отдаст три балла.

В этой паре, на мой взгляд, борьба предстоит жаркая и бескомпромиссная. Бельгийцев устроит лишь победа, но с таким уровнем игры сделать это будет непросто. Хорваты обладают огромным опытом и явно не собираются ехать домой вместо бельгийцев. Я считаю, что схватка пройдёт в сложной атмосфере и завершится ничейным исходом», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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