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Хорватия — Бельгия: прогноз Павла Погребняка на матч группы F ЧМ-2022

Хорватия — Бельгия: прогноз Павла Погребняка на матч группы F ЧМ-2022
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Экс-футболист сборной России Павел Погребняк дал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия.

Ставка: победа Хорватии и ТМ 2.5 за 3.95.

«Поговорим о матче Хорватия — Бельгия. Встречаются два фаворита группы F, но, похоже, что одна из команд поедет домой после группового этапа.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорватия прибавляет от матча к матчу, одержала волевую, но убедительную победу над Канадой. Мастерство отдельных футболистов не подвергается сомнению. О победе сборной Бельгии уже не думаю, даже де Брёйне пессимистичен. В матче против Марокко Бельгия была полностью беспомощной.

Моя ставка — победа Хорватии и тотал матча меньше 2,5 мяча», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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