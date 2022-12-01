Хорватия — Бельгия: прогноз Павла Погребняка на матч группы F ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк дал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия.
Ставка: победа Хорватии и ТМ 2.5 за 3.95.
«Поговорим о матче Хорватия — Бельгия. Встречаются два фаворита группы F, но, похоже, что одна из команд поедет домой после группового этапа.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорватия прибавляет от матча к матчу, одержала волевую, но убедительную победу над Канадой. Мастерство отдельных футболистов не подвергается сомнению. О победе сборной Бельгии уже не думаю, даже де Брёйне пессимистичен. В матче против Марокко Бельгия была полностью беспомощной.
Моя ставка — победа Хорватии и тотал матча меньше 2,5 мяча», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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