Канада — Марокко: прогноз Эльвина Керимова на игру группового этапа ЧМ-2022

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада — Марокко.



Ставка: Канада не проиграет и ТМ 3.5 за 2.22.



«Сегодня я даю прогноз на матч Канада — Марокко. Канада потеряла шансы на выход из группы. Канадцы проиграли оба матча, но смотрелись прилично в обоих. В матче с Бельгией они нанесли 22 удара по воротам. Канада влюбила в себя миллионы болельщиков желанием играть в персональный прессинг. Персональный прессинг на чемпионате мира на уровне сборных — это что-то уникальное. Но за это и поплатились. Бельгия свое забила, но Канада смотрелась приличней, ей просто не хватило мастерства в завершающих стадиях.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Во втором туре канадцы быстро открыли счет в матче с Хорватией. Но агрессивная игра с высоким уровнем защиты привела к тому, что Хорватия начала наказывать Канаду, которой явно не хватало исполнительского мастерства. У хорватов начали проходить быстрые атаки, и в позиционном нападении они смотрелись прилично. В третьем матче Канада просто постарается взять первые очки на этом турнире.



Марокко в первом туре отстоял ничью в матче с Хорватией. Соперник был с мячом, а марокканцы ничего не сумели сделать, а вот во втором туре уже выстрелили. Во втором тайме задавили Бельгию, сначала использовав прессинг, а затем ошибки бельгийцев. Куртуа допустил две ошибки примерно похожие. Сработали замены Марокко. Футболисты, вышедшие на замену, напрямую повлияли на результат.



Марокко надо выигрывать в этом матче, чтобы не следить за матчем Бельгия — Хорватия. В активе марокканцев 4 очка. Мне кажется, что в этом матче канадцы себя покажут. Марокко будет очень неудобно играть под прессингом. Думаю, что Канада не проиграет. Тут нет такой разницы в классе, как между Канадой и Хорватией. Канадцы смогут создать и моменты, и наверняка забьют. Не думаю, что матч будет результативным. Тенденция чемпионата мира пока низовая, это касается и первых таймов. Мой прогноз — 1Х и ТМ 3.5», — сказал Керимов.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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