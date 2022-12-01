Хорватия – Бельгия: прогноз Константина Генича на игру группы F ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Бельгия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Решающий матч для сборной Бельгии. Эта возрастная сборная играет, мягко говоря, не лучшим образом.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорватия показала, что не всё решают мускулы, мышцы и скорость. Как бы быстро ни бежали канадцы, в футбол хорваты играют лучше. Середину поля хорватов, где играют Брозович, Ковачич и Модрич, переиграть будет сложно любому сопернику, особенно медлительной Бельгии. Такое ощущение, что у Бельгии нет плана «Б» — она не знает, как ей действовать, если игра не идёт. Тренер бельгийцев Мартинес должен что-то придумать конкретно под матч с Хорватией.



Бельгийцам надо будет рисковать, так как Марокко, скорее всего, своего соперника победит. В таком случае Бельгии надо только выигрывать, надо рисковать.



Я бы взял вариант «обе забьют». У Хорватии в 7 из 8 последних матчах на чемпионатах мира этот вариант проходил. Жду от Бельгии наконец-то яркого футбола, жду от Хорватии того, что она воспользуется ошибками соперника. Мой прогноз — обе забьют», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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