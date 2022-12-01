Хорватия – Бельгия: прогноз Константина Генича на игру группы F ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Бельгия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Решающий матч для сборной Бельгии. Эта возрастная сборная играет, мягко говоря, не лучшим образом.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорватия показала, что не всё решают мускулы, мышцы и скорость. Как бы быстро ни бежали канадцы, в футбол хорваты играют лучше. Середину поля хорватов, где играют Брозович, Ковачич и Модрич, переиграть будет сложно любому сопернику, особенно медлительной Бельгии. Такое ощущение, что у Бельгии нет плана «Б» — она не знает, как ей действовать, если игра не идёт. Тренер бельгийцев Мартинес должен что-то придумать конкретно под матч с Хорватией.
Бельгийцам надо будет рисковать, так как Марокко, скорее всего, своего соперника победит. В таком случае Бельгии надо только выигрывать, надо рисковать.
Я бы взял вариант «обе забьют». У Хорватии в 7 из 8 последних матчах на чемпионатах мира этот вариант проходил. Жду от Бельгии наконец-то яркого футбола, жду от Хорватии того, что она воспользуется ошибками соперника. Мой прогноз — обе забьют», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.
Тренер сборной Дании: мы просто развалились.
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.
- 1 декабря 2022
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
00:11
-
00:00