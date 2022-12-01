Прогноз Егора Титова на матч ЧМ-2022 в Катаре Япония — Испания

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Япония – Испания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.



«Сейчас много разговоров о том, будет ли Испания играть всерьез, какой состав выпустит, станет ли сознательно выкидывать Германию с чемпионата мира. Не знаю, как на все это реагировать. Могу отметить лишь то, что японская сборная мне нравится. Это напористая, мастеровитая, быстрая команда. Немцы показали, как с этой Испанией можно играть, японцы примут это к сведению.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Понятно, что уровень исполнителей у Испании повыше, но я не уверен, что будет полностью основной состав. Испанцы выйдут из группы, а силы понадобятся в плей-офф. Поэтому не думаю, что Испания будет взвинчивать темп. Ожидаю спокойный матч.



Рискну поставить на тотал меньше 2,5 мяча. Не в интересах Японии пропускать, она будет выжидать, чтобы поймать свой шанс, как и с Германией. Испанцы — вообще загадка для такой встречи. Но предполагаю, что они тоже не будут спешить. Если голы и появятся, то в малом количестве, да и не сразу», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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