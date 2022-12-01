Олеся Серёгина дала прогноз на матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия.
Ставка: победа Германии и обе забьют за 2.47.
«Для Германии матч с Коста-Рикой очень принципиальный, потому что нужна только победа. На последнем месте в группе с одним очком располагается Германия.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Коста-Рику устроит и ничья для выхода в плей-офф, но ещё важно, как завершится матч Японии и Испании. Именно испанцам Коста-Рика проиграла и не сумела забить, уступив со счётом 0:7. Затем была победа над Японией.
Германия забивает в каждом матче и, конечно же, сильнее, чем Коста-Рика. Победа немцев очевидна. Команды всего раз встречались. Это было в 2006 году. Тогда Германия победила со счётом 4:2.
Думаю, что в этом матче Германия победит, но обе команды забьют», — сказала Серёгина.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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- 1 декабря 2022
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