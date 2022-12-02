Южная Корея — Португалия: прогноз Тимура Журавеля на матч чемпионата мира — 2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия.
Ставка: Южная Корея не проиграет за 2.03.
«Думаю, что Португалия может повалять дурака, как это сделала Франция. Мне кажется, что у Южной Кореи есть шансы себя хотя бы чуть-чуть приободрить напоследок. Мне кажется, что они проявят характер и захотят сохранить лицо.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, что Южная Корея не проиграет в матче с не самой мотивированной Португалией. Давайте остановимся на этой ставке», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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