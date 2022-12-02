Сербия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Сербия — Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии за 2.89.



«Сборная Сербии не смогла вырвать победу у камерунцев во 2-м туре и усложнила себе по максимуму задачу по выходу из группы. Теперь сербам нужно обязательно обыгрывать швейцарцев и рассчитывать, что Бразилия не уступит в параллельной игре. По уровню состава команда достаточно перспективная, однако пока нет стабильности в результатах и допускается немало ошибок в обороне.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Швейцарию, в свою очередь, вполне устроит ничейный исход в противостоянии с сербами, однако настраиваться коллектив будет исключительно на победу. Команда забила всего один мяч в двух матчах, но очень здорово смотрится в обороне, и пройти такие защитные редуты будет непросто. Швейцария, вероятнее всего, не станет полагаться на результат в параллельной встрече и станет играть исключительно от себя.



На мой взгляд, в этой паре стоит ждать сложной и бескомпромиссной борьбы. Сербы будут активны с самого начала матча и попытаются получить преимущество в счёте. Однако им будет непросто отличиться, ведь противник не собирается ехать домой и пропускать конкурента в плей-офф. Я считаю, что в тяжёлом противостоянии более опытные и стабильные швейцарцы смогут добыть три балла», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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