Камерун — Бразилия: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура чемпионата мира в Катаре

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Камерун – Бразилия.
Ставка: ТБ 3 за 2.10.
«Камерун, как мы и предполагали, оказался весёлой командочкой, которая с удовольствием атакует, но и регулярно испытывает проблемы в обороне. Швейцария забила Камеруну один мяч, а могла штуки три, Сербия забила три, а могла штук пять. Турнирное положение обязывает команду играть так же — только победа может вывести африканцев в плей-офф.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Бразилия уже все вопросы по выходу из группы решила. Но у игроков остаётся мотивация — выйдет ближайший резерв, который, естественно, будет пытаться продемонстрировать то, что они заслуживают места в стартовом составе.
У бразильцев не видно слабых мест — команда мало что позволяет делать сопернику, а сама воплощает все свои задумки на поле. Понятно, что она ещё не задействует все свои ресурсы, играя процентов на 60–70 от своих возможностей.
Думаю, что Бразилия проведёт ещё один матч на хорошем уровне и будет иметь достаточно моментов. Я бы в этой игре отталкивался от результативности, прежде всего со стороны бразильцев», – сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
Швайнштайгер раскритиковал оборону сборной Германии на ЧМ-2022.
Энрике: Япония могла забить ещё два гола.
Суарес: я не буду извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году.
- 2 декабря 2022
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00